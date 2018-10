Alípio Francisco Pegnorato, 46, morreu na terça-feira (16) após sofrer acidente na serra conhecida como Baía das Garças, na MS-382, próximo a Bonito.

De acordo com informações do site Ifato, o motorista do caminhão teria colidido na traseira de um outro veículo de carga, perdido o controle o que ocasionou a queda na ribanceira. A cabine completamente destruída.



Uma testemunha que passou pelo local informou que, minutos antes do acidente, a vítima teria o encontrado no início da serra e lhe pedido ferramentas para liberar os freios que estavam travando o truck.