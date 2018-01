Motorista morre e 31 passageiros ficam feridos em acidente de ônibus

Uma pessoa morreu e 31 ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus de turismo e uma carreta na altura do km 345 da Rodovia Régis Bittencourt , no sentido Paraná, na altura da Serra do Cafezal, região de Miracatu, no Estado de São Paulo.

A pessoa que morreu é um dos motoristas do ônibus que ficou preso às ferragens.

Segundo a PRF, o ônibus estava lotado de passageiros com destino a Santa Catarina e, por razões ainda desconhecidas, bateu na traseira de uma carreta. Para o local, foram direcionadas equipes de resgate da concessionária Autopista, além da PRF.

Os 31 passageiros feridos foram encaminhados para um hospital da região, três estão em estado grave. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois sentidos da rodovia estão interditados.