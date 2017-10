Motorista morre e 36 ficam feridos em acidente com ônibus que vinha para MS

O motorista Edson Almeida da Silva, de 38 anos, morreu na colisão do ônibus que ele conduzia com um caminhão canavieiro na madrugada de quinta-feira (12) na rodovia Marechal Rondon (SP-300), próximo à cidade de Lins, no interior de São Paulo. Segundo o site Folha da Região, o acidente ocorreu por volta das 3h30. A vítima era funcionário da Reunidas Paulista, de Araçatuba, e transportava 36 passageiros.

O veículo saiu de São Paulo com destino a Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, por motivos a serem esclarecidos, Silva colidiu na traseira de um caminhão canavieiro no quilômetro 447 da rodovia, próximo ao acesso para a rodovia BR-153. Com o impacto, a parte da frente do ônibus ficou destruída. O motorista morreu no local.

Os passageiros foram levados por equipes de resgate da concessionária Via Rondon – que administra a rodovia –, Corpo de Bombeiros de Lins, Promissão e Bauru e ambulâncias da Prefeitura para o socorro às vítimas. Conforme a polícia, 25 feridos foram levados para a Santa Casa de Lins e 11 para hospitais particulares da região. Ao menos seis eram considerados em estado grave.

Bafômetro

O motorista do caminhão canavieiro não se feriu. Ele passou pelo teste do bafômetro, cujo resultado deu negativo para embriaguez. O veículo da carga estava regular. A pista foi totalmente interditada por uma hora. Em seguida, houve a liberação do trecho. Peritos estiveram no local realizando exames que apontarão as causas do acidente.

O laudo deve sair em até 30 dias. O corpo do motorista será encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames necroscópicos e depois liberado aos familiares para velório e sepultamento. A reportagem tentou contato com a Reunidas para comentar o assunto, entretanto, não obteve retorno.