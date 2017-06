Motorista morre em acidente com carreta na BR-060

Luis Carlos Batista, 31 anos, morreu em um acidente na BR-060, em Camapuã por volta das 19h de quinta-feira (29).

A vítima estava transitando em uma Pick-Up Strada, sentido Camapuã/Posto São Pedro, quando perdeu o controle do veículo e e bateu de frente com uma carreta Scania que vinha no sentido contrário.

Com o impacto da batida, a carreta arrastou a Pick-Up por 20 metros. Luís morreu na hora e o veículo que ele estava ficou totalmente destruído. O motorista da carreta de 48 anos teve ferimentos leves.