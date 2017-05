Motorista não respeita sinalização e fere motociclista

A vítima bateu a cabeça na lateral do veículo e sofreu traumatismo craniano

O condutor de uma caminhonete, de 40 anos, não respeitou a sinalização, invadiu a preferencial e atingiu um motociclista, de 29 anos, que ficou gravemente ferido. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (18) no bairro Jardim Primavera em Três Lagoas – a 328 km de Campo Grande.

De acordo com o site JP News, o motorista da caminhonete não parou na placa de pare do cruzamento da Avenida Jari Marcante com a rua Orestes Prata Tibety e atingiu o motociclista.

A vítima bateu a cabeça na lateral do veículo e sofreu traumatismo craniano. Ele foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado para hospital da cidade.