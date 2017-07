Motorista perde controle de carro, invade casa e foge do local

Condutor de carro perde controle e bate em muro de casa na madrugada dessa quinta-feira (20) na Rua Milton Abrão no bairro Aero Rancho – região sul de Campo Grande. A moradora da casa, Maria da Glória, 52 anos, levou um grande susto ao acordar com o barulho da batida.

Maria conta que estava em sua casa dormindo juntamente com sua filha de 27 anos, quando acordou com um forte estrondo. As duas então saíram para ver o que tinha acontecido e se depararam com o carro batido e com o muro e o portão de sua casa todo destruído.

“Assustei com o barulho. Eu moro de aluguel agora tenho que levar as fotos do acidente para a imobiliária, pois não posso pagar por este prejuízo”, disse a Maria.

Algumas testemunhas disseram que o motorista do carro fugiu e deixando um outro rapaz no banco do carona. O passageiro foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa.

Anda conforme os populares, a vítima do acidente apresentava sinais de embriagues. Pessoas disseram que o velocímetro do carro parou em 175 km/h, o que pode indicar alta velocidade por parte do condutor do WV/Gol, que ficou com a frente totalmente destruída com o impacto.