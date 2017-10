Motorista perde controle e bate em carreta na BR-276

O motorista de um Fiat Uno ficou ferido após bater de uma carreta na rodovia MS-276, em Nova Andradina, na manhã deste sábado (7). O carro ficou destruido após o acidente.

O Uno com o motorista e um passageiro de 17 anos, seguia sentido Deodápilis a Ivinhema. O motorista perdeu o controle do carro e bateu em uma das rodas da carreta, que seguia no sentido contrário.

O condutor, que sofreu uma fratura na região do fêmur, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal de Ivinhema. De acordo com o site Nova News, o passageiro não teve ferimentos.