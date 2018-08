Na noite desta terça-feira (7) uma camionete, com placas de Alta Floresta - MT capotou, na MS-376, entre os municípios de Fátima do Sul e Vicentina.

De acordo com informações do Fátima News, o motorista acompanhado de outro passageiro seguiam sentido Vicentina, quando avistou um homem empurrando uma bicicleta no meio da pista. Ao tentar desviar do ciclista, o motorista perdeu o controle do veículo, vindo a rodar na pista, capotando e indo parar em uma vala, as margens da rodovia.

Antes de capotar, a camionete colidiu contra arvores e pés de coqueiro. Apesar do forte impacto, ninguém ficou ferido. O motorista da camioneta disse acreditar que o ciclista poderia estar bêbado. Ele disse também, que para não colidir contra um motoqueiro e um outro carro, foi obrigado a jogar a camionete para o acostamento, ocasionando o capotamento.

Militares da Policia Militar de Fátima do Sul e Vicentina atenderam a ocorrência.