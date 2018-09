Na tarde de domingo (2), um motorista perdeu o controle da carreta e morreu que dirigia, no Km 28 da BR-158, próximo da ponte do Ribeirão Grande, em Paranaíba.

De acordo com o boletim de ocorrência, Natalino Aparecido Tondato, 37 anos, conduzia a carreta, que estava carregada com bolachas, quando por motivos desconhecidos, perdeu o controle do veículo, subiu em um barranco e tombou.

Natalino morreu no local do acidente. A perícia e a Polícia Rodoviária Federam (PRF) estiveram no local para apurar as causas do ocorrido.

O caso foi registrado na 1° Delegacia de Polícia de Paranaíba como morte a esclarecer.