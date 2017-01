Motorista perde controle e tomba caminhão em rodovia

Condutor saiu ileso do acidente

Um motorista que teve identidade preservada tombou um caminhão carregado de ração, na tarde de quarta-feira (4), as margens da MS-141, entre Ivinhema e Angélica. A apesar do susto, o condutor saiu ileso do acidente.

Segundo informações do site Ivi Agora, o caminhão Mercedes Benz, seguia pela rodovia quando o motorista por motivos não divulgados perdeu a direção do veículo e tombou na rodovia. Segundo testemunhas, a mercadoria seria entregue numa fazenda no município de Angélica.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária (PMR) estiveram no local conduzindo o trânsito.