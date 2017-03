Motorista perde direção de carreta e cai em ribanceira

Um motorista, de 56 anos, perdeu a direção da carreta e caiu numa ribanceira, na noite desta terça-feira (28), na BR-262, em Corumbá. Apesar do susto, o condutor teve cortes no braços esquerdo e foi atendido no local pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com o site Diário Corumbaense, o acidente aconteceu por volta das 22h. Segundo o motorista, teria saído de Corumbá com destino a Bodoquena buscar uma carga de cimentos, quando perdeu o controle do veículo próximo o assentamento Urucum, caindo pela ribanceira.