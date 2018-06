Motorista perde o controle do veiculo e capota na MS-134

Na manhã desta quarta-feira (6), um Peugeot 207 branco capotou na rodovia MS-134, entre as cidades de Nova Andradina e Batayporã. O acidente ocorreu a cerca de um quilômetro da base operacional da Polícia Militar Rodoviária (PMR).

Segundo o site Nova News o carro era ocupado por duas pessoas, um homem e uma mulher, que seguiam sentido Batayporã a Nova Andradina. Em determinado momento, o condutor perdeu o controle da direção do veículo, que capotou, ficando totalmente danificado.

Tanto o motorista quanto a mulher, que estaria de carona, sofreram escoriações e ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros de Nova Andradina esteve no local e socorreu as vítimas até o Hospital Regional (HR), Francisco Dantas Maniçoba. A Polícia Militar Rodoviária (PMR), também esteve no local para atender a ocorrência. O trânsito não chegou ser interrompido, mas ficou lento.