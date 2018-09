Ninguém estava na igreja no momento do acidente

Na sexta-feira (21), um motorista de 30 anos, que não teve a identidade revelada, ficou ferido após perder o controle do veículo que conduzia e colidiu contra o portão de uma igreja, em Corumbá.

De acordo com informações do site Diário Corumbaense, o motorista estava embriagado e foi o único que se feriu no acidente, já que ninguém estava na igreja no momento do fato.

Além do portão da igreja o carro atingiu parte do muro e ficou com a frente destruída. O condutor foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para uma unidade de saúde.