O motorista Flávio Santos Mendonça, de 23 anos, que atropelou uma menina de 3 anos, que teve de amputar a perna, teve a prisão decretada na última quarta-feira (7).

O pedido de prisão preventiva foi protocolado pelo Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul. A prisão preventiva foi decretada pela juíza Daniele Rizzo, da 3ª Vara Criminal do fórum de Três Lagoas

Flávio foi preso em flagrante e, depois de algumas horas, foi liberado após pagamento de fiança no valor de R$ 1 mil. Segundo o JP News, o MPE/MS discordou da concessão da fiança arbitrada pelo delegado de Polícia Civil durante o lavramento do flagrante.

Acidente

O acidente aconteceu no último domingo (4), em Três Lagoas, cidade a 338 km de Campo Grande. A uma menina foi atropelada e arrastada no momento em que brincava na calçada de casa. De acordo com informações do site JPNews o carro atingiu a menina, que foi arrastada até o muro e ficou prensada.

A criança foi levada para o Hospital Auxiliadora. Pela gravidade do caso, foi transferida para a Santa Casa, em Campo Grande, onde passou por uma cirurgia e amputou a perna esquerda.