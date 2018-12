Um motorista de Campo Grande foi homenageado por passageiros que fizeram uma vaquinha para presenteá-lo neste Natal.

Sérgio de Carvalho Vetoriano, 58 anos, motorista há 35 anos, chamou a atenção dos passageiros por sua simpatia, em uma publicação na página “Segredos do Busão – CG”, uma da pessoas que participou da ação escreveu “nós sempre pegamos o 514 (linha de ônibus Tiradentes) às 22h10 ao lado do mercadão, onde o motorista é muito legal, gentil e ele adora bagunçar com nós no ônibus”.

A passageira disse ainda que alguns dias atrás, o grupo estava muito feliz, e começaram a cantar no coletivo e depois desse dia, Sérgio sempre pedia que cantassem, porque no ônibus ficava muito silencioso.

A partir daí, os amigos decidiram perguntar o que o motorista gostaria de ganhar, ele disse que queria uma caixinha de som, alguns dias se passaram e os passageiros, se reuniram, cada um ajudou com um pouco de dinheiro, e acabaram comprando a caixinha de som.

O motorista Sérgio disse ao blog Cafemática que são cerca de 10 a 12 alunos que pegam ônibus na frente do mercadão e que desde a primeira vez havia cumprimentado um por um, e os alunos estavam com uma caixinha de som e perguntaram se podiam ouvir som lá atrás (no fundo do ônibus) foi quando ele respondeu que sim.

Desde então, os alunos passaram a admira-lo, e todos os dias sempre sorridentes sobiam no ônibus e brincavam com ele, até que perguntaram a respeito do presente, e como as férias chegaram, os alunos acabaram entregando o presente do motorista, pois não iam ver com frequência.