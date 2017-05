Motoristas que mataram passageira de moto durante “racha” serão julgados nesta quinta

Nesta quinta-feira (18), às 8 horas, serão levados a julgamento por júri popular na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande os dois homens acusados de homicídio e lesões corporais causados por “racha” que faziam entre si.

Segundo a acusação, na noite do dia 11 de junho de 2011, os dois réus, após saírem de uma festa onde ingeriram bebida alcoólica, decidiram fazer um “racha” na avenida Interlagos, na Vila Albuquerque. Durante a disputa, no entanto, quando estavam a mais de 100 km/h, o condutor de um dos veículos bateu na traseira do outro, fazendo-o perder o controle e colidir com uma motocicleta que trafegava normalmente pela via. A mulher que estava na garupa morreu no local, o motorista da moto sofreu lesões corporais gravíssimas e a passageira do próprio carro do réu, lesões corporais graves.

O Ministério Público, em razão do exposto, considerou tratar-se de homicídio praticado pelos dois réus, pois, ao decidirem iniciar um “racha”, atingindo velocidade superior a 100km/h, depois da ingestão de bebida alcoólica, assumiram o risco de matar uma pessoa, o que, de fato, ocorreu. Pelos mesmos motivos, considerou-os também responsáveis pelas lesões sofridas pelas outras vítimas.

Na sentença de pronúncia, o juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida, titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri, entendeu haver indícios suficientes de que os réus estavam praticando racha quando a colisão ocorreu, o que leva a enquadrar a morte provocada pela batida como homicídio doloso, devendo ser levados a julgamento popular.