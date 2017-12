Movimento em aeroporto da Capital, nas férias, deve aumentar em 9%

Com as festas de fim de ano somadas mais as férias, o movimento no Aeroporto Internacional de Campo Grande deve receber 352 mil passageiros de dezembro até fevereiro, o que aponta um crescimento de 9% a mais que o ano passado.

De acordo com a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), durante a alta temporada, na metade deste mês até o dia 19 de fevereiro do ano que vem, o Aeroporto da Capital deve receber 352 mil passageiros, entre operações de embarques e desembarques. Este número é 9% maior que o movimento realizado no ano passado, quando 314.326 pessoas chegaram e partiram de Campo Grande.

Segurança

Para garantir segurança aos passageiros e manter a boa fluidez dos voos, a Infraero afirmou que conta com um plano de ações.

O plano começou no mês passado, quando as atividades de manutenção preventiva priorizaram equipamentos como esteiras de embarque e desembarque de bagagens, sinalização de pista, pontes de embarque, escadas rolantes, entre outros.

O monitoramento dos aeroportos também será reforçado, assim como as equipes de limpeza.