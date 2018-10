Manifestantes pró-Jair Bolsonaro (PSL) sairão às ruas neste domingo (21), em Campo Grande e em outras 200 cidades brasileiras. Na capital sul-mato-grossense, o ato é organizado pelo "QG Voluntários do Bolsonaro" e terá início às 15 horas, nos altos da Avenida Afonso Pena, nas imediações da Cidade do Natal.

Segundo uma das organizadoras do evento, Sirlei Ratier, a equipe estará na avenida desde a manhã para iniciar os trabalhos. “A partir das 9h, a equipe já vai estar na avenida para adesivar automóveis, vendendo camisetas, soltando fogos, começando a festa e as 15h será a concentração”, destacou.

Sirlei ressaltou que o tipo da manifestação vai depender do tempo, mas que a intenção é fazer a caminhada. “O tipo do movimento vai depender do clima: se tiver seco vamos fazer uma caminhada. Se tiver chovendo, vamos fazer carreata. A intenção é não fazer carreata. Vamos caminhando até em frente ao Ministério Público”, informou.