Movimentos vão as ruas contra nova Lei da Imigração

Os movimentos Direita MS e Pátria Livre vão realizar nesta terça-feira (2), às 19h, na Avenida Afonso Pena, em frente ao Ministério Público Federal (MPF), um protesto contra a nova Lei da Migração, aprovada em abril pelo Senado. Os manifestantes vão pedir o veto do presidente Michel Temer (PMDB) à lei que deve ser sancionada até quarta-feira (3).

O texto estabelece os direitos e deveres do imigrante e do visitante, regula a sua entrada e estada no Brasil e estabelece princípios e diretrizes sobre as políticas públicas para os grupos. Para os movimentos, a nova lei viola a soberania nacional. “A lei revoga o Estatuto do Estrangeiro (Lei n. 6.815, de 19 de agosto de 1980), que aboliu três artigos que protegiam os interesses nacionais, visando atender”.

De acordo com os movimentos contrários a nova lei, a mudança está na contramão das políticas de imigração de outros países. “Nos EUA e na Argentina, por exemplo, a política de imigração foi endurecida visando a defesa dos interesses nacionais de cada país”.