O ministério Público Estadual (MPE) de Coxim, através do Promotor de Justiça José Artuno Iunes Bobadilla Garcia instalou um Inquérito Civil 003/2017 para apurar possíveis interferências políticas no Concurso Público realizado pela Prefeitura Municipal.

De acordo com o site Diáriox, a denúncia foi encaminhada pela Ouvidoria do Ministério Público Estadual, por meio de uma manifestação, tratando de suspeitas a respeito da acessibilidade de informações pela Comissão do Concurso Público em 2016.

Segundo a portaria 003/1ºPJCX/2017, a denúncia apresentada coloca em xeque a lisura do certame público, eis que aponta que seria utilizada por influência política na classificação dos candidatos, uma vez que o concurso foi realizado próximo às eleições municipais.

O Engenheiro Civil, Reinaldo de Mello, Presidente da Comissão do Concurso foi notificado a comparecer na Promotoria de Justiça para esclarecimentos a respeito dos fatos apurados.