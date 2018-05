MPE abre inquérito para investigar suspeita de fraude em licitação de tapa-buracos

O Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul (MPE), abriu nesta segunda-feira (28), investigação para apurar irregularidades e suspeita de fraude na contratação da empresa que realiza os serviços de tapa-buracos, em Campo Grande.

Conforme a publicação no Diário Oficial, a 30ª Promotoria de Justiça, através do promotor Marcos Alex Vera de Oliveira, apuram as irregularidades nos contratos de serviço de manutenção com pavimento CBQU, que é o remendo superficial do asfalto.

Assim como nos bairros, essas manutenções aconteceram no centro, regiões do Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo. A prefeitura tem 15 dias para responder ao inquérito investigativo.