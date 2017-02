MPE apura falsificação de assinaturas em guias do IMPCG

O Ministério Público Estadual está apurando suspeita de fraudes em assinaturas de guias da Funserv (Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Municipal de Campo Grande) do IMPCG (Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande) que é pago pelos servidores públicos municipais e também pelos servidores públicos da Câmara Municipal da Capital.

Segundo o inquérito civil instaurado na 30ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social a intenção é apurar eventuais pagamentos irregulares, feitos pelo FUNSERV, à empresa S. R. AMARAL & CIA LTDA, que tem como nome fantasia Clínica Mega Centro Clínico, uma vez que a empresa seria suspeita de ter falsificado as assinaturas do paciente nas guias apresentadas à FUNSERV.

O caso está com o promotor de Justiça Alexandre Pinto Capiberibe Saldanha, e é mais um dos inúmeros problemas enfrentados pelo IMPCG, que em tese, estaria com um rombo milionário que vem sendo investigado pela Câmara Municipal desde a legislatura passada.