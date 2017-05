A concessão do alvará sanitário também é investigada; a empresa investigada é licitante do ramo de merenda escolar

A empresa Comercial K&D Ltda é alvo de uma investigação do Ministério Público Estadual (MPE) por irregularidade no armazenamento de produtos alimentícios e na concessão do alvará sanitário.

De acordo com o Edital 0039 do Diário Oficial do Ministério Público desta segunda-feira (8), a empresa investigada é licitante no ramo de merenda escolar.

O inquérito foi instaurado pelo promotor de justiça Marcos Alex Vera De Oliveira da 30ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Comarca de Campo Grande.