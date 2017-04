MPE investiga denúncia em Concurso da AL/MS

Ministério Público Estadual (MPE) converteu um procedimento preparatório em inquérito civil para apurar improbidade administrativa no Concurso Público da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Segundo edital publicado no Diário Oficial do Ministério Público desta segunda-feira (24), não houve previsão de vagas para o cargo de Enfermeiro no Edital 01/2016, mas foi denunciado que na Assembleia seis enfermeiros estão contratados sem concurso.

O inquérito foi instaurado pelo promotor de justiça Humberto Lapa Ferri da 31ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Comarca de Campo Grande.