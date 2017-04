MPE investiga funcionária fantasma no TCE-MS

Ministério Público Estadual (MPE) instaurou um procedimento preparatório para denúncia de funcionária fantasma no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TEC-MS) em Aquidauana, cidade a 143 km de Campo Grande.

Segundo edital publicado no Diário Oficial do Ministério Público desta segunda-feira (10), a informação de que Heloisa Gomes Puccini é uma funcionária fantasma chegou ao MPE por meio de uma denúncia anônima.

O inquérito foi instaurado pelo promotor de justiça José Maurício De Albuquerque da 2ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Comarca de Aquidauana.