MPE investiga “funcionário fantasma” na Câmara e ônibus escolar precário

O MPE (Ministério Público Estadual) abriu dois inquéritos no município de Caracol – a 376 km de Campo Grande –, para investigar a suspeita de irregularidades no serviço de transporte escolar do ensino fundamental e médio do município e de fraudes na contratação de um “funcionário fantasma” na Câmara dos Vereados.

Os dois inquéritos civis foram instaurados pelo promotor de Justiça William Marra Silva Júnior. Sobre o transporte escolar, ainda no mês passado o MP pediu a revogação de três contratos que a prefeitura municipal mantinha com empresas de transporte.

Durante investigações do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), foi descoberto que envolvidos na prefeitura tanto de Caracol como do município vizinho, Bela Vista, se abatiam de novas contratações e pagamentos.

O MPE ressalta que o funcionário investigado é o comissariado legislativo Antônio Alves Dutra Neto. No mês passado, o vereador Paulinho Pucheta (PR) protocolou a denúncia contra o presidente da Câmara Douglas Lopes Vilalba (PPS), onde havia nomeado funcionários que nunca compareceram ao local de trabalho.

Conforme o site Conteúdo MS, a denúncia menciona que Antônio nunca participou do efetivo dos servidores públicos e nem mesmo morava na cidade, porém, recebia mensalmente o valor de R$3 mil como controlador interno do legislativo.