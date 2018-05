MPE investiga “imersão” de casas no lixão e perigo de vazamento de gás

O MPE (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) abriu inquérito civil nesta terça-feira (15) para investigar se as casas de moradores que ficam no lixão de Dourados – a 223 km de Campo Grande –, estão afundando e com isso causando o vazamento de gás metano, que se inalado pode causar asfixia, parada cardíaca, e até danos no sistema nervoso.

A denúncia feita para a 11ª Promotoria de Justiça consiste no perigo diário que moradores, que já vivem em condições de insalubridade, estão vivendo pelo assoreamento e a imersão das casas. Em alguns casos, uma das casas está com o piso irregular, onde o morador precisou sair do local.

O ministério pede providência da prefeitura do município para que a diligência não se torne um desastre e cause a morte de vítimas, devido à periculosidade do local.