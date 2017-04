MPE lança processo de seleção de estagiários de nível superior e pós-graduação

As inscrições para XX Processo de Seleção de estagiários do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul estarão abertas no período de 20 de março a 08 de maio de 2017. Já os pedidos de isenção de taxa podem ser feitos até o dia 28 de março.

A prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada no dia 04 de junho deste ano nas cidades de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Jardim e São Gabriel do Oeste.

A jornada de trabalho para o estágio de pós-graduação em Direito será de 30 horas semanais, com bolsa auxílio no valor de R$ 1.800. Para os estagiários de cursos de graduação em Direito, a carga horária é de 20 horas semanais, divididas em 4 horas diárias com bolsa-auxílio no valor de R$ 743,91. Os estagiários dos demais cursos de graduação que cumprirem 5 horas vão receber a importância de R$ 855,50. Já os estagiários do ensino médio profissionalizante que cumprirem 4 horas diárias, a importância é de R$ 646,88. Todos os estagiários terão direito ao auxílio-transporte.

As vagas são destinadas aos estudantes de nível Superior e Pós-Graduação, Bacharéis em Direito, e aos graduados na área de conhecimento de Administração, Ambiental, Desenvolvimento de Sistemas, Economia, Psicologia e Serviço Social. Nível Superior/Graduação em Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Comunicação/Jornalismo, Direito, Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental ou Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica, Geografia, Publicidade e Propaganda, Tecnologia de Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Produção Multimídia, Tecnologia em Redes de Computadores, Serviço Social e Nível médio profissionalizante do curso de Técnico em Segurança do Trabalho.

De imediato será disponibilizado 244 vagas de estágio em todo Estado. O processo seletivo também vai formar cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do órgão.

Vagas Destinadas ao candidato com Deficiência, ao Negro e ao Índio

Serão considerados candidatos com deficiência, aqueles que se enquadrarem nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, bem como os candidatos portadores de visão monocular, conforme Lei Estadual nº. 3.681, de 27 de maio de 2009; Súmula nº. 377 do Superior Tribunal de Justiça e Enunciado AGU nº. 45, de 14 de setembro de 2009.

Ficam reservadas às pessoas com deficiência, 10% do total de vagas a serem preenchidas, para os estudantes que, no momento da inscrição, declararem tal condição e cujas atribuições sejam compatíveis com a necessidade que possuem.

Os interessados podem acessar o edital e acompanhar os processos do certame e também obterem maiores informações através do site da FAPEC: www.fapec.org/concurso e no Portal do Ministério Público Estadual.