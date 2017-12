MPE realiza “Ceia Solidária” para Moradores e de rua

Está será a 3ª edição da ação Ceia Solidária e deve servir cerca de 300 moradores em situação de rua. O cardápio do jantar é especial para a celebração do Natal. O evento acontece nesta sexta-feira (22) na Plataforma Cultural, na Esplanada da Estação ferroviária, ao lado da feira central de Campo Grande, a partir das 18h.

Essa é uma ação do Ministério Público Estadual em parceria com órgãos governamentais públicos, Escolas Estaduais e Municipais, Entidades privada e voluntários da sociedade civil.

Na apresentação cultural fica em cargo do coral do Projeto Tocando em Frente e a música ambiente comandada pelos estudantes do Colégio Dom Bosco, que montaram uma banda de improviso e vão tocar ao vivo para os convidados presentes.

Doações de cestas básicas também são bem-vindas, e serão destinadas às entidades que acolhem os moradores do Centro de Apoio ao Migrante (CEDAMI) e pela Casa de Apoio Lar São Francisco de Assis. As doações podem ser feitas diretamente ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça dos Direitos Humanos, na Procuradoria-Geral de Justiça no Parque dos Poderes, contato para mais informações pelos telefones 3318-3932 ou 3318-2160.