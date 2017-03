MPF/MS abre vagas de estágio para alunos de Informática, Engenharia Civil e Direito

Acadêmicos dos cursos de Informática, Engenharia Civil e Direito, a partir desta terça (14), já podem se inscrever na seleção de estagiários do Ministério Público Federal (MPF) em Mato Grosso do Sul. As vagas são para as Procuradorias da República em Campo Grande (para os alunos de Informática e Engenharia Civil) e em Dourados (apenas para graduandos em Direito).

O estágio tem carga horária de 20 horas semanais (4h/dia), com bolsa de R$ 850, além do pagamento de vale-transporte no valor de R$ 7 por dia estagiado.

As inscrições virtuais iniciam às 13h do dia 14 de março e seguem até as 17h do dia 27 de março no site do MPF/MS (www.mpf.mp.br/ms), aba “Estagie conosco”. Na semana seguinte, (de 28/03 a 04/04), das 12h30 às 19h, os candidatos deverão realizar, obrigatoriamente, a confirmação presencial da inscrição. Para tanto, basta comparecer à unidade do MPF do município munido dos documentos listados no edital.

No ato da inscrição presencial, é facultativa a entrega de duas latas de leite em pó integral, que serão doadas para pessoas necessitadas ou entidades que as atendem. As provas estão previstas para o dia 09 de abril, das 8h às 12h, em local a ser divulgado no site do MPF.

Requisitos para concorrer às vagas de estágio

Nível Superior

- Estar matriculado em uma das Instituições de Ensino Superior conveniadas com o MPF/MS (Unaes, Unigran, FCG, FIP/MAGSUL, AEMS, Facsul, FSST, Uniderp, UEMS, UFMS, UFGD, UCDB);

- Ter concluído, no período da inscrição, pelo menos, 40% da carga horária ou dos créditos necessários para conclusão do curso superior;

- Não concluir o curso no 1º e 2º semestre de 2017.

Será reservado o percentual de 10% das vagas que surgirem ou forem criadas durante a validade deste processo seletivo às pessoas com deficiência e 10% às pessoas optantes pelo Sistema de Cotas para Minorias Étnico-Raciais.