MPMS participa da abertura da campanha Maio Amarelo

Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Promotora de Justiça Filomena Aparecida Depolito Fluminhan, titular da 32ª Promotoria de Justiça da Saúde Pública, participou na manhã desta quinta-feira (04/05) da abertura da campanha Maio Amarelo na avenida Afonso Pena esquina com a rua 25 de dezembro.

Estiveram presentes o Prefeito de Campo Grande, Marcos Trad; o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, representando o governador do Estado Reinaldo Azambuja; o diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MS), Gerson Claro Dino; os vereadores,Chiquinho Telles e Eduardo Romero; e a vice-prefeita, Adriane Lopes.

Na ocasião, a Promotora de Justiça cumprimentou os presentes e destacou a relevância da campanha. “A abertura do Maio Amarelo é um momento importante para o impacto no trânsito, e participando dessa campanha nós entendemos que é o momento que a sociedade precisa para refletir a respeito da situação, do impacto do trânsito na vida das pessoas.”

A Promotora de Justiça finalizou ressaltando a importância da conscientização no trânsito e parabenizou a campanha “Nós queremos que a sociedade tenha um olhar comprometido à sua realidade. As causas dos acidentes de trânsito são muito mais ligadas à conduta humana do que a outras causas. Em Campo Grande, no ano passado, nós tivemos uma quantidade de mortes significativa no trânsito. O impacto do trânsito diário na nossa vida é muito grande, está de parabéns a campanha, porque a nossa escolha realmente faz a diferença.”

Maio Amarelo

O movimento Maio Amarelo tem a proposta de chamar atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos em todo o mundo. Com o slogan “Minha escolha faz a diferença”, o movimento é uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos, órgãos governamentais, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda amplitude que a questão do trânsito exige nas diferentes esferas.