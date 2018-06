MPMS pede para que Detran cumpra o prazo de transferência de pontos

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) recomenda que o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), cumpra fielmente o prazo de 15 dias para a transferência de pontos na carteira, após a notificação de autuação no estado. A advertência foi realizada pelo promotor de justiça, Humberto Lapa Ferri.

Para fazer a recomendação, o promoter levou em consideração que tramita na 31ª Promotoria de Justiça o Inquérito Civil nº 06.2016.00001005-0, que apura eventual ato de improbidade administrativa praticado, em tese, por servidores do Detran-MS decorrente da transferência ilegal (após o prazo definido em lei), de pontuação das infrações de trânsito.

A investigação teve início devido à representação feita por cidadão que relatou que o órgão vinha transferindo pontos de proprietário para o condutor de veículo, mesmo após o prazo previsto em lei, realizando diversas transferências, em que pese o prazo tenha transcorrido há meses, inclusive com juntada de extratos que discriminam a data da infração e a data da transferência de pontos.

O promotor recomendou também que os gestores adotem todas as medidas administrativas necessárias à regularização da questão, com base no poder de autotutela da Administração Pública.

A 31ª Promotoria de Justiça estabelece o prazo de 30 dias para o acatamento da recomendação, discriminando, em caso afirmativo, todas as medidas adotadas, com a apresentação desde logo de eventual documentação pertinente.