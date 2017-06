MPMS pede prisão de acusado de matar segurança

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio da 20ª Promotoria de Justiça que tem como titular o Promotor de Justiça Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos, entrou na última sexta-feira (23), com o pedido de prisão do réu Christiano Luna de Almeida, 29 anos, acusado pelo assassinato do segurança Jeferson Bruno Escobar.

De acordo com o Promotor de Justiça o pedido de prisão, que está aguardando decisão do Juiz Aluízio Pereira dos Santos, foi protocolado depois que uma foto chegou ao conhecimento na Promotoria de Justiça, em que Christiano Luna é flagrado consumindo bebida alcoólica em um bar e restaurante em Campo Grande.

O Promotor de Justiça explica, ainda, que se o Juiz acolher o pedido do Ministério Público Estadual, será expedido ofício ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) pedindo que seja dado ao caso andamento prioritário de réu preso, uma vez que tramita naquele Tribunal recurso para que sejam restabelecidas as duas qualificadoras retiradas por recurso não definitivo interposto pela defesa: motivo fútil e falta de chance de defesa da vítima.

O réu Christiano Luna de Almeida responde o processo em liberdade, porém, cumpre algumas medidas. Uma delas é de não frequentar bares e nem consumir bebida alcoólica.

Em 2011, o advogado de defesa de Cristhiano Luna de Almeida, conseguiu na Justiça suspender o julgamento a fim de que o mesmo seja feito com as qualificadoras incluídas.

Desde então, o STJ suspendeu provisoriamente o andamento do processo até que haja decisão daquela corte sobre o caso.

Entenda o caso

No dia 19 de março de 2011, Cristhiano Luna de Almeida se envolveu em confusão em uma casa noturna, localizada na Capital. Na ocasião, Christiano foi retirado por colegas e pelos seguranças do local, entre eles Jefferson Bruno Escobar, que trabalhava na casa noturna.

Já na calçada do local, Cristhiano desferiu diversos golpes no segurança, o que teria ocasionado sua morte.