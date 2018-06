MPMS vistoria aeronaves do governo e constata bom estado

A 31ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Campo Grande realizou vistoria nesta quarta-feira (20), em aeronaves do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

A vistoria faz parte do inquérito civil n. 06.2018.00001520-8, que apura suposto ato de improbidade administrativa praticado pelo governo, devido à suposta deterioração das aeronaves cedidas pela Justiça, por falta de reparos e trocas de peças pela administração.

O promotor de justiça Humberto Lapa Ferri, acompanhado de servidores da 31ª Promotoria de Justiça, se deslocaram até a sede da Coordenadoria-Geral de Policiamento Aéreo (CGPA) e na companhia do coordenador-geral, tenente-Coronel QOPM Rosalino Gimenez Filho e do coordenador do Transporte Aéreo, tenente-coronel QOPM Adalberto Ortale Júnior, identificaram, com dados e fotografias, todas as aeronaves que estão à disposição do estado.

Durante a visoria, o promotor de justiça constatou que as aeronaves que são destinadas à Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Governadoria estão em bom uso e que a maior parte dos problemas já foram solucionadas.

O promotor constatou ainda que existem aeronaves apreendidas em inquéritos policiais e ações penais que eram utilizadas para o tráfico de drogas, entretanto, estas não integram o patrimônio do governo e aguardam decisões judiciais.