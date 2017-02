MPT-MS realiza audiência em Corumbá sobre trabalhadores resgatados em situação análoga a de escravo

Os trabalhadores foram resgatados no início de fevereiro na fazenda São Sebastião, localizada no Pantanal corumbaense

O MPT-MS (Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul) participa nesta quinta-feira (23) de audiência administrativa no municípío de Corumbá, que irá tratar da fixação de dano moral individual e coletivo para quatro trabalhadores resgatados em situação análoga a de escravo no Pantanal de Mato Grosso do Sul.

A audiência será realizada às 8 horas na agência do trabalho com a presença do procurador do Trabalho Paulo Douglas Almeida de Moraes, do auditor fiscal Giuliano Gullo, do fazendeiro Gregório da Costa Soares e dos trabalhadores resgatados.

No último dia 13 de fevereiro, o MPT-MS firmou Termo de Ajuste de Conduta com Gregório da Costa Soares. Pelo acordo, o fazendeiro se compromete a pagar mais de R$ 100 mil aos trabalhadores.

Os valores abrangem verbas rescisórias calculadas sobre vínculos trabalhistas que variam entre oito dias e cinco anos. Três trabalhadores devem receber o pagamento integral nesta quinta-feira. Já a indenização ao quarto trabalhador, que há mais de 20 anos encontrava-se na propriedade rural, será efetuada em seis parcelas, sendo a primeira com vencimento também para o dia 23 de fevereiro.