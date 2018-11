A Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Sistema Famasul) realizará, na quarta-feira (21), o MS Agro 2018. O evento será realizado no auditório da Casa Rural, em Campo Grande, a partir das 19h e terá como tema ‘Novo governo: Cenários e tendências na política e na economia brasileira’.

O presidente do Sistema Famasul, Mauricio Saito, fará abertura do evento. “O MS Agro tem o papel de discutir os temas mais relevantes para o setor produtivo do estado e do país, sendo que, neste momento, as perspectivas para o segmento e para a economia brasileira se refletem com a expectativa da posse do novo governo”.

Saito lembra que o evento é realizado sempre no mês de novembro em razão de ser um período estratégico para que o produtor tenha mais acesso à informação e às tendências. “Desse modo, é possível planejar seu o trabalho para o próximo ano de forma mais assertiva. Além disso, a escolha dos palestrantes é feita levando em consideração o trânsito e o conhecimento que possuem sobre economia e política, e assim possa ter a perspectiva mais próxima possível da realidade".

Nesta edição, haverá palestras com os temas: ‘Tendências na Política Brasileira sob a ótica do Novo Governo’ e ‘Cenários para a Economia Brasileira e para o Agronegócio sob a ótica do Novo Governo’.

A primeira conferência será ministrada pelo cientista político e doutor pela PUC-SP Carlos Melo, seguida da apresentação do pesquisador Felippe Serigatti.

A mediação do debate após a apresentação das palestras será do jornalista William Waack. Ele destaca a importância de um evento como o MS Agro antecipar ao setor produtivo as tendências para o próximo ano. “Faz parte de toda decisão sobre investimento e consumo antecipar possíveis cenários. Entendê-los e, na medida do possível, antecipar como evoluirão torna-se essencial na tomada de decisões”.