Com a confirmação do deputado Luis Henrique Mandetta (DEM-MS), para o Ministério da Saúde, Mato Grosso do Sul terá dois ministros no primeiro escalão do governo de Jair Bolsonaro (PSL), já que a também deputada Tereza Cristina (DEM-MS), já foi confirmada para o Ministério da Agricultura.

As principais lideranças políticas do estado comemoraram as indicações. O governador Reinaldo Azambuja, considera as escolhas de Bolsonaro positivas para o estado. “A população fica feliz em saber da confiança do presidente eleito em escolher dois nomes daqui para compor a sua equipe em dois quadros tão importantes que vão contribuir para o desenvolvimento do Brasil”, disse.

Para o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, os dois ministros não estarão disponíveis exclusivamente para o Mato Grosso do Sul, mas para o Brasil. “As reivindicações e as pautas, faremos de forma técnica, respeitando o papel do ministro, entendendo que ele terá que atender as demandas de todos os estados”, ressaltou.

O ex-prefeito da capital e senador eleito, Nelsinho Trad, falou que a indicação de Mandetta trará benefícios para o estado e que ele “é uma pessoa que conhece de saúde pública”. “Uma satisfação muito grande para a classe da saúde, para Campo Grande e para o Brasil. Ele entra com o apoio de grande parte do setor da saúde que vai ser fundamental para ele empreender as ações que são importantes para o desenvolvimento do nosso estado”.

O deputado estadual eleito, Coronel David, ressaltou que, com a indicação de Mandetta, o estado agora tem grande representatividade política na área da saúde, e ajudará muito nos programas que são desenvolvidos aqui. Sobre Tereza Cristina, o deputado pontuou que o nome dela se encaixa em uma pasta que ela tem experiência. “Uma pasta que é um grande precursor no desenvolvimento do estado”, ressaltou. “O estado está sendo olhado de forma diferente pelo presidente eleito. Isso é reflexo do grande carinho que ele tem por MS”, concluiu.