Começa nesta quarta-feira (1º) a segunda fase de vacinação de bovinos e bubalinos contra a febre aftosa em Mato Grosso do Sul. Devem ser vacinados animais com até 24 meses das regiões do Planalto e Fronteira e de todas as idades no Pantanal.

A previsão da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul (Iagro) é que sejam imunizados oito milhões de animais nas três regiões.

No Planalto e Fronteira, a imunização vai até o dia 30 de novembro e o produtor terá até 15 de dezembro para fazer o comunicado da vacinação a Iagro. Já no Pantanal, devido as características da região, a campanha vai até 15 de dezembro e a agência poderá ser informada até o dia 30 de dezembro.

Segundo a Iagro, Mato Grosso do Sul tem se mantido entre os estados com o melhor percentual de cobertura vacinal contra a doença no país. A agência destaca que junto com esse trabalho, a rastreabilidade do rebanho e ações permanentes de vigilância tem contribuído significativamente para a abertura de novos mercados para a carne bovina sul-mato-grossense.