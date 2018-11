Segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado nesta quarta-feria (31), comprovam que Mato Grosso do Sul é um dos estados mais seguros para se viver.

Entre 2007 e 2017, o número de mortes violentas em homens de 15 a 24 anos aumentou em 17 das 27 unidades da federação, mas teve queda de 23,5% em Mato Grosso do Sul. Foi o 5º melhor resultado do país. O IBGE leva em consideração mortes não naturais como homicídios, suicídios, acidentes de trânsito e afogamentos.

Os únicos estados que obtiveram resultados melhores foram Paraná (-43,2%), Distrito Federal (-35%), São Paulo (-30,9%) e Espírito Santo (-25,9%).

Já os piores desempenhos foram do Ceará (+144,1%), Sergipe (+134,7%), Bahia (+128,5%), Acre (+121,8%), Tocantins (+114,7%), Rio Grande do Norte (+113,1%) e Piauí (+111,8%).

O volume de mortes ocorridas e registradas no Brasil nos últimos 10 anos aumentou 23,5%, passando de 1,031 milhão em 2007 para 1,273 milhão em 2017.

MS Mais Seguro

Apesar de ter 1.517 quilômetros de fronteira com Paraguai e Bolívia, o governo de Mato Grosso do Sul tem conseguido reduzir os índices de violência e aumentar a segurança da população.

Na gestão de Reinaldo Azambuja, mais de R$ 120 milhões foram investidos na área por meio do programa MS Mais Seguro. É o maior investimento da história do Estado.

O governo estadual investiu em infraestrutura, na compra de novos equipamentos e na valorização profissional. Policiais receberam armamentos e coletes individuais, 740 viaturas novas foram entregues para todos os municípios do estado e, hoje, todas as delegacias de Mato Grosso do Sul contam com delegado.