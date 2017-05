MS faz palestra na maior feira de Observação de Aves da América Latina

Mato Grosso do Sul, um dos principais destinos de observação de aves do país

Acordar de madrugada para ver, ouvir e fotografar aves. Essa é uma rotina agradável para os observadores de pássaros, conhecidos também como passarinheiros. Só em Mato Grosso do Sul podem ser observadas cerca de 650 espécies de aves e 1,9 mil em todo o território nacional.

Diante do crescimento da atividade, acontece no Parque do Instituto Butantan, em São Paulo, a Avistar Brasil – XII Encontro Brasileiro de Observação de Aves, o maior da América Latina. De 19 a 21 de maio, observadores, trade turístico e estudiosos do assunto participam da feira, oficinas, palestras, atividades culturais e educacionais.

Mato Grosso do Sul, um dos principais destinos de observação de aves do país, marca presença com um estande de exposição e apresentação de palestra. Para as crianças haverá o espaço Avistar Kids diariamente das 10h às 17h, com oficinas, pinturas e educação ambiental. A programação é gratuita.

Para o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), Bruno Wendling, o segmento de observação de pássaros é muito importante para o estado. “Hoje o birdwatching é uma atividade que tem crescido muito. Mato Grosso do Sul é altamente competitivo nesse segmento e estamos trabalhando para atender o público de observação de pássaros, que é qualificado e exigente”, enfatizou.

Técnicos da Fundtur-MS, juntamente com empresários do setor turístico sul-mato-grossense, vão atender os visitantes no estande do Estado durante a Avistar 2017. No dia 21 de maio (domingo), às 11h, será apresentada a palestra “Segredos da observação de aves de Mato Grosso do Sul” pelo diretor de desenvolvimento do turismo e mercado da Fundtur, Geancarlo Merighi.

Segundo ele, que também é praticante da atividade, o Turismo de Observação de Aves está ganhando força em Mato Grosso do Sul devido a diversos fatores. “O principal deles é a qualidade da nossa avifauna. Estamos preparados e já recebemos observadores nacionais e internacionais que, na maior parte dos casos, retornam para ver a maior quantidade possível de aves. Temos inclusive agências de turismo, guias de turismo e monitores ambientais especializados em observação de aves”, ressalta.

Bridwatching no MS

Segundo o Ministério do Turismo, o Brasil tem grande potencial de crescimento do turismo de observação de aves, ou birdwatching, com vários roteiros por todo o país criados a cada ano. Em Mato Grosso do Sul são vários os locais para a prática da atividade, como o Pantanal, Parque Nacional da Serra da Bodoquena, Parques Estaduais, região turística Rota Norte e até a Capital.

Mato Grosso do Sul possui ainda um diferencial para os observadores brasileiros que é a presença de duas espécies que, dentro do território nacional, só são observadas no Pantanal Sul-mato-grossense e na Serra da Bodoquena. Fora do território nacional, o Rapaizinho-do-chaco (Nystalus striatipectus) é avistado no Leste da Bolívia, Paraguai e norte da Argentina, e o Tiriba-fogo (Pyrrhura devillei) pode ser encontrado no chaco paraguaio.