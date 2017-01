MS menospreza parceria com inteligência da PF

Convênio entre polícias Federal, Civil e Militar não foi renovado pelo Governo do Estado

Há cerca de um ano foi encerrado o convênio entre a Polícia Federal e as polícias Civil e Militar de Mato Grosso do Sul. A parceria consistia numa espécie de força tarefa, em que as informações da inteligência das instituições de segurança pública eram compartilhadas.

Segundo o superintendente da PF, Ricardo Cubas, o convênio não foi renovado pelo atual governo. “Foi até encaminhada uma minuta para o Governo do Estado, porque é interesse da PF a renovação desse convênio. Esse esquema de trabalho em força-tarefa dá muito resultado”, disse.

Ainda conforme o delegado, a Polícia Federal não consegue atuar em todos os municípios, já as polícias Militar e Civil têm uma capilaridade maior. “Então muitas vezes uma informação que para nós é difícil de conseguir, para eles é mais fácil e vice-versa, porque a Polícia Federal também tem bastante informação e pode compartilhar com esses outros órgãos”, disse.

A reportagem do JD1 tentou entrar em contato com o secretário de Estado de Segurança, José Carlos Barbosa, mas ele não atendeu as ligações.