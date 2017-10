MS se consolida no setor do turismo de esporte e Rally dos Sertões pode voltar

MS fez parte do roteiro da prova e foi palco da final da maior competição off-road do Brasil, Rally dos Sertões

Mato Grosso do Sul também vem se destacando no cenário do turismo de aventura e esporte. Neste ano, o Estado fez parte do roteiro da prova e foi palco da final da maior competição off-road do Brasil, Rally dos Sertões, que passou por Coxim e Aquidauana, finalizando a disputa na cidade de Bonito.

O diretor comercial do Rally dos Sertões, Roque Mendes, visitou, nesta última sexta-feira (29.09), o stand de MS na ABAV Expo Internacional de Turismo 2017, em São Paulo, e falou da vontade de repetir a dose. Segundo ele, já existe interesse da organização da competição, do Estado de MS e prefeitura de Campo Grande, para planejar um roteiro incluindo a Capital.

“Essa edição obteve resultado excepcional e o apoio que recebemos de todo o Governo do Estado e prefeituras das cidades que passamos foi fundamental para o sucesso. Ficamos apaixonados pelas belezas naturais sul-mato-grossenses e queremos repetir a dose”, disse Roque Mendes.

O casamento da edição que brindou 25 anos da prova e a comemoração dos 40 anos da criação de Mato Grosso do sul também agradou o governador Reinaldo Azambuja que vislumbra o nicho do turismo de aventura e esporte como grande potencial do setor no Estado. “Nossa geografia, unida as belezas naturais,

proporcionam o cenário adequado para esse tipo de turismo. Mato Grosso do Sul tem diversos roteiros com potenciais para serem explorados e esse é o nosso objetivo, promover o desenvolvimento socioeconômico também por meio do turismo”, frisou.

Umas das possibilidades discutidas é fazer a largada da prova a partir de Campo Grande. Mesmo estando em fase inicial do projeto, a escolha por Mato Grosso do Sul novamente na competição coloca o Estado como forte candidato para o roteiro de 2019 e consolida MS no cenário do turismo esportivo brasileiro.

“Foi uma experiência de muito sucesso e muito acolhedora. Ficamos felizes com os resultados e com a receptividade de Mato Grosso do Sul com o Rally dos Sertões”, completou Roque Mendes.

Pantanal Extremo

MS também tem outras competições que já colocam o Estado em lugar de destaque no roteiro do turismo esportivo. Pantanal Extremo, em Corumbá, realizou no ano passado, a 4ª edição e se consolidou em um dos maiores eventos de esportes de aventura do Brasil. O Pantanal Extremo – Jogos de Aventura reuniu mais de 1.500 participantes em provas dos mais diversas modalidades do esporte radical.