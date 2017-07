MS será sede de Rally dos Sertões em Agosto

O evento esportivo é considerado uma das maiores competições de off road do mundo

Será assinado nesta segunda-feira (10.7) o contrato para realização do Rally dos Sertões em Mato Grosso do Sul. Considerado uma das maiores competições off road do mundo, o evento esportivo será realizado de 20 a 26 de agosto. Pilotos do Brasil e do mundo vão encarar 3344 quilômetros de trilhas, que iniciam em Goiânia (GO) e terminam em Bonito. Além da cidade do ecoturismo, outros dois municípios sul-matogrossenses vão fazer parte da prova: Coxim e Aquidauana.

A parceria para a realização da corrida em Mato Grosso do Sul será selada em evento, às 14h, na Fundação de Turismo do Estado (Fundtur), localizada no Parque das Nações Indígenas, nos altos da avenida Afonso Pena, na Capital. Participam do ato solene o secretário de Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck; o presidente da Fundtur, Bruno Wendling; e o diretor-geral da Dunas Race Promoções (empresa organizadora do Rally), Marcos Moraes.

O percurso prevê que competidores saiam de Goiânia e passem pelas cidades de Goianésia (GO), Santa Terezinha de Goiás (GO), Aruanã (GO), Barra do Garças (MT), Coxim e Aquidauana, tendo como próximo destino o município de Bonito, que será parada final. As terras bonitenses servirão de palco para o encerramento do Rally. No destino do ecoturismo mundial será marcado o resultado final dos pilotos de carros, UTVs, motos e quadriciclos.

Por onde passa, o Rally movimenta a economia em aproximadamente R$ 50 milhões por edição, além de mobilizar as áreas esportiva, cultural e social estimulando a população. Na área social, a equipe do Rally dos Sertões é conhecida por levar à população atendimentos de saúde e de lazer. Em 2017, 40 voluntários do projeto Saúde e Alegria nos Sertões Brasil (SAS Brasil) vão prestar serviço voluntário em três municípios do roteiro: Santa Terezinha de Goiás, Alto das Garças e Aquidauana.

Entre os serviços oferecidos estão orientação jurídica para mulheres sobre violência doméstica; entrega de óculos de grau para crianças em idade escolar; triagem de saúde da mulher, com coleta de exames e realização de biópsias; cirurgias curativas para lesões iniciais do câncer de colo de útero; triagem de câncer de pele; atendimento odontológico; atendimento pediátrico; e vermifugação de crianças, entre outros.