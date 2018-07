Na próxima sexta-feira (27), o mundo assistirá a um dos mais fascinantes espetáculos, o fenômeno lunar conhecido como eclipse "lua de sangue", que poderá ser visto por 1h43 minutos.

O eclipse é conhecido como "lua de sangue" porque os raios solares se curvam ao passar pela atmosfera terrestre justamente no momento em que a Lua está na sombra da Terra. "A atmosfera funciona como uma lente que desvia as luzes vermelha e laranja do sol, conferindo a cor avermelhada desse eclipse", explica o professor de física Daniel Rutkowski, da Escola Superior de Engenharia e Gestão (Eseg).

Duração extensa

O eclipse vai durar muito tempo no céu pois vai atravessar a parte mais escura da sombra terrestre, uma região conhecida como Umbra. Para cruzar toda a sombra da Terra, a Lua vai demorar 3h55, mas estará visível somente por 1h43, será o eclipse mais longo do século 21.

No Brasil

Para toda a parte leste do Brasil a Lua já vai nascer durante a fase total do eclipse e para a parte oeste do Brasil, o eclipse será visto somente como parcial.

O início da fase total do eclipse será às 16h30 e o final será às 18h13 – horário de Brasília. Então, para ver a Lua ainda no eclipse total, é preciso que as pessoas busquem um local onde é possível ver o ceú perto do horizonte a leste. A partir das 18h13 a Lua começa a sair da sombra mais escura (Umbra) e isso marca o início do eclipse parcial, que vai até às 19h19. Nesse instante a Lua começa a entrar na sombra mais clara (Penumbra) e isso marca a fase penumbral do eclipse, que vai terminar às 20h29.

Mato Grosso do Sul

Em Mato Grosso do Sul, a população poderá visualizar somente a fase parcial do eclipse da Lua, pois como o eclipse total começa às 15h30 e termina às 17h13 (em outros estados), e a lua em MS nasce as 17h17, a parte escura e alaranjada do eclipse já terá acabado.

Segundo informações da pesquisadora do Observatório Nacional, Josina Nascimento ao JD1 Notícias, a população sul-mato-grossense verá apenas uma parte iluminada na lua e a parte escura chamada Umbra. "Em Campo Grande, as pessoas verão somente uma parte da lua iluminada, como se fosse uma lua nova, que na verdade seria o eclipse parcial", destaca.