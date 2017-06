MS Solidário: Funtrab leva capacitação para empreendedores no Estado

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) há anos viabiliza projetos para contribuir com a geração de trabalho e renda no Estado. Dentre eles, o “Projeto MS Solidário”, que já capacitou centenas de empreendedores em vários municípios. E, nesta semana, o projeto evolui com mais uma etapa, nesta quinta e sexta-feira (22 e 23.6), no auditório Municipal José Farias Leal, das 07h30 às 17h30, em Novo Horizonte do Sul, ocorre a Oficina de Formação em Economia Solidária.

Este projeto propõe por meio de ações integradas de economia solidária: contribuir com a superação da extrema pobreza e fortalecimento do movimento de economia solidária no Estado; implementar as ações em andamento; contribuir por meio de iniciativas econômicas solidárias, com de ações de mobilização, sensibilização, formação, e organização sócio comunitária; visar o desenvolvimento territorial sustentável oportunizar a geração de trabalho e renda as famílias atendidas por programas sociais de transferência de renda; proporcionar a inclusão social e produtiva das mesmas.

O público-alvo são famílias em situação de pobreza; empreendimentos de economia solidária em áreas urbanas e quilombolas (afrodescendentes); indígenas das etnias Terena, Kadiwéu, Guarani/Kaiowá; e assentados da reforma agrária e empreendimentos da agricultura familiar.

Tem como objetivo mobilizar o público alvo da economia solidária, com informações e conhecimentos para o desenvolvimento das atividades relacionadas ao segmento, tais como: apresentação do projeto; o que é economia solidária e seus empreendimentos; produção, comercialização, consumo e finanças solidárias; microcrédito, bancos comunitários, clube de trocas, fundos rotativos; fóruns Brasileiro e Estadual de Economia Solidária.

De 2016 a 2017 o Projeto “MS Solidário”, executou 12 seminários de sensibilização e mobilização, com cerca de 50 participantes em cada seminário, totalizado em 439 beneficiados, nos seguintes municípios: Antônio João, Bataguassu, Batayporã, Coronel Sapucaí, Douradina, Eldorado, Itaquiraí, Itaporã, Japorã, Mundo Novo, Paranhos e Taquarussu.

Também foram realizadas cinco oficinas, com a duração de dois dias e para um público de cerca de 25 pessoas por oficina, nos seguintes municípios: Jardim, Mundo Novo, Japorã, Itaporã e Douradina.

Além dessas ações a Funtrab realizará oficinas de designer, três feiras regionais em Dourados, Ivinhema e Corumbá, e uma feira estadual de economia solidária em Campo Grande.