O PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) realizou a sua 14º convenção nacional em Brasília no último sábado (9) e sete nomes de Mato Grosso do Sul foram escolhidos para compor o diretório do partido. Entre os nomes está o do advogado e suplente de vereador, João Henrique Catan, de 29 anos, um dos mais novos a assumir um cargo no diretório.

“Somos, talvez, um dos nomes mais novos a assumir uma vaga como membro do diretório nacional, senão o mais novo mesmo. Outra conquista de espaço jovem nas decisões importantes que são tomadas no back stage da política”, comemorou Catan.

“Fico feliz com a chancela do nosso nome por parte do PSDB estadual e orgulhoso da articulação da ala jovem do partido para emplacar um membro de Mato Grosso do Sul na vice presidencia da JPSDB nacional”, acrescentou. O nome do Estado que assume a JPSBD (Juventude do Partido da Social Democracia Brasileira) é Rafael Rodrigues.

Catan explica o diretório nacional é igual assumir uma empresa, os membros do diretório quem tomam as decisões importantes definidas em estatuto e escolhe as coordenadas diretrizes e linha de atuação em geral do partido. Junto com João Doria e Alckmim, João Catan foi eleito membro do diretório.

Sete nomes de MS

Além do jovem Catan, outros nomes que representarão Mato Grosso do Sul no diretório são: Reinaldo Azambuja, Rose Modesto, Beto Pereira, Geraldo Resende, Eliseu Dionízio e a Mara Caseiro.

João Henrique disse que, além de estar no partido em nível nacional, deve lançar sua candidatura para disputar uma cadeira na ALMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) como deputado estadual nas eleições do ano que vem.