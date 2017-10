MS termina a Semana de Ciência e Tecnologia como líder em número de atividades

Mato Grosso do Sul terminou a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no topo do ranking dos estados em número de atividades cadastradas. Foram 1930 ações realizadas em 59 cidades e 304 entidades parcerias, conforme os números oficiais do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações.

A edição 2017 teve como tema a “Matemática está em tudo” e em Mato Grosso do Sul foi organizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), responsável pelo segmento de Ciência e Tecnologia em MS.

As atividades aconteceram durante toda a semana passada nos municípios de Mato Grosso do Sul, culminando em um grande evento de três dias em Campo Grande, por onde passaram mais de 2,6 mil pessoas e 47 escolas em 30 estantes montados no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

A parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SED) garantiu que as atividades de Ciência e Tecnologia chegassem aos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, contribuindo para que os estudantes conhecessem mais sobre o tema, além de realizar projetos voltados para a sociedade.

Experiente, o coordenador de Ciência e Tecnologia da Semagro, Valdecir Alves da Silva, já participou de 14 edições da semana e conta que a fórmula para o sucesso inclui muita dedicação, organização e trabalho em equipe. “Começamos a organização em março, participamos de edital do CNPQ e conseguimos R$ 100 mil para o evento em um trabalho conjunto”.

Ele também lembra que há pelo menos três anos o Estado fica entre os primeiros no número de atividades realizadas. “Geralmente ficamos em terceiro ou quinto por que os estados vizinhos têm muito mais cidades, mas esse ano nos superamos e ainda continuamos em primeiro”, disse.

O cadastro de atividades no site oficial do evento continua e pode aumentar ainda mais. O tema do ano que vem já foi divulgado e é "Ciência para redução das Desigualdades".