Mato Grosso do Sul foi escolhido para a realização do primeiro Adventure Next Latin America, o maior evento de ecoturismo e turismo de aventura da América Latina e um dos maiores do mundo. A parceria entre ATTA (Adventure Travel Trade Association), Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo) e Fundtur-MS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul) foi firmada na última sexta-feira (9), durante a feira ITB Berlim, na Alemanha.

O mundo do mercado de ecoturismo e turismo de aventura estará com os olhos voltados para MS em novembro de 2018.

Segundo Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundtur-MS, esse será um momento único para o turismo de Mato Grosso do Sul. “Estamos muito felizes em ter captado o 1º Adventure Next Latin America, pois foi um esforço muito grande da Fundtur. A articulação com o presidente da Embratur, Vinícius Lummertz, começou no ano passado durante uma reunião na feira WTM, em Londres, quando conseguimos a captação do recurso. Tivemos também o apoio incondicional do governador Reinaldo Azambuja, que nos deu aval para realizar este evento”, destaca Bruno.

Para Gabriella Stowell, diretora da ATTA na América Latina, a escolha de Mato Grosso do Sul como destino foi a combinação de vários fatores. “Nós, da ATTA, estamos bastante contentes que o Mato Grosso do Sul vai ser o destino sede do 1º Adventure Next Latin America. A escolha do destino foi a combinação do fato de que o MS, além de ter o produto ideal para esse tipo de turismo como os elementos de natureza, cultura, segurança, é um destino estruturado e que tem muito a oferecer. Além disso, tem também o nosso histórico de trabalho com Mato Grosso do Sul, como a realização da Adventure Week Bonito e Pantanal, que foi um sucesso em 2016. Então faz todo o sentido que o 1º Adventure Next Latin America seja nesse destino tão especial”, avalia Gabriela.

Wendling destaca também a visibilidade internacional que o evento proporcionará ao Estado. “Nós vamos trazer os principais e melhores operadores de turismo de aventura e ecoturismo do mundo para estar junto ao trade local. Isso vai possibilitar a aproximação e geração de negócios entre os nossos receptivos e esses operadores. Eles terão a oportunidade de conhecer de perto os nossos principais destinos, além de trocar muitas experiências. Esperamos que o 1º Adventure Next Latin America seja um dos melhores eventos de turismo realizados no país, pois será direcionado a esse mercado e isso vai potencializar ainda mais a nossa imagem e consolidar o turismo de aventura e o ecoturismo do Mato Grosso do Sul para o mundo”.

De acordo com o diretor de Inteligência Competitiva e Promoção da Embratur, Gilson Lira, o Instituto dará todo o apoio ao evento. “O 1º Adventure Next Latin America contará com empenho total da Embratur em sua realização. Quero parabenizar a equipe por essa conquista, pois é mais uma vitória do Brasil e mais uma vitória da promoção internacional do turismo”, ressalta Lira.