Mulher abandona bebê de dois anos em calçada de bar

Uma mulher abandonou uma criança de dois anos na manhã desta quarta-feira (4), na calçada de um bar próximo ao Centro de Referência de Assistência Social, no Jardim Santo André, em Três Lagoas.

De acordo com boletim de ocorrência, a conselheira tutelar Luciana Cardoso do Nascimento Silva, 41 anos, relatou que a mulher estava deitada na calçada juntamente com a criança na terça-feira (3) e colocava uma vasilha no chão para o menor beber água, como se fosse um animal.

No dia seguinte (4), a mulher, que possivelmente seria mãe do bebê, deixou a criança abandonada por volta das 10h30 no mesmo local.

A conselheira deu assistência à criança e a deixou na casa de acolhimento (abrigo). O menino apresentava lesões no corpo e assaduras. O caso foi registrado como abandono de incapaz.