Mulher afirma que ossada encontrada pelo exército é do seu irmão

Uma mulher que não quis se identificar, revelou que ossada encontrada na mata durante treinamento do exército, pode ser do seu irmão que desapareceu em 2013. A ossada foi encontrada nesta quarta-feira (3) as margens do Rio Paraná em Três Lagoas – a 325 km de Campo Grande, pelos militares da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea.

Conforme o JPNews, a mulher disse, a equipe de reportagem do site, que a ossada seria de Cristiano Santos Silva, seu irmão. Para chegar a esta conclusão, a mulher afirmou ter conhecido uma cirurgia óssea realizada pelo irmão na cervical, devido a uma tuberculose. Nessa cirurgia foram afixados pinos.

Reconhecimento foi feito depois de matéria ter sido veiculada em site

“Meu irmão era conhecido como ‘Pick’, tinha 31 anos na época que desapareceu e nunca mais nos deu notícia. Eu tenho certeza que uma das ossadas é dele. Vou buscar ferramentas e o apoio da Justiça para nos ajudar a provar o que estou dizendo”, disse a suposta irmã que não se identificou.

A mulher disse ainda que reconheceu a ossada depois de ler a matéria e ver as fotos no JPNews. "Algo me diz que se trata do meu irmão. Pelas fotos que vi no site, posso afirmar que não estou equivocada", disse. A Polícia está investigando o caso.